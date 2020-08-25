شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقفز لمعدلات قياسية والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 23 مليونا و 655 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 3ر15 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 813 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي وإيران والأرجنتين والمملكة المتحدة وبنجلاديش.
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