الإمارات.. فحص الليزر يزيد عدد مراجعي مركز المسح الوطني في رأس الخيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت الدكتورة خديجة المراشدة مديرة مركز المسح الوطني في رأس الخيمة، تزايد أعداد المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات المترددين على المركز، لإجراء فحوصات التأكد من السلامة ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، بعد إدراج تقنية فحص الليزر «دي بي أي» السريعة من المركبة، وفقا للبيان.



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والتي توفر نتيجة سريعة خلال دقائق من إجراء الفحص، ما شجع الكثيرين على التسجيل للحصول على موعد. وأشارت إلى أن تقنية «دي بي أي» تتميز بسهولة إجراءات الفحص والحصول على النتيجة، ورخص التكلفة المادية 50 درهماً، حيث لا يستغرق إجراء الفحص أكثر من 3 دقائق، يتم خلالها تسجيل المراجع عبر قارئ الهوية، ومن ثم أخذ عينة الدم لقراءة شكل الخلايا، وتحديد إذا ما كانت خلايا الدم مصابة بالفيروس من عدمه، وفي حال ظهور التهابات كالتي يحدثها الفيروس، يتم إجراء مسحة الأنف «بي سي ار»، ويتعين عليه الالتزام بالحجر المنزلي لحين استلامه النتيجة.

وكشفت المراشدة، إمكانية حصول المراجعين، الذين سبق على فحصهم 4 أشهر إعادة الفحص مجاناً بعد حصولهم على الموعد الخاص بالفحص، للتأكد من سلامتهم، بمعدل 3 فحوصات سنوياً، مشيرة إلى أن المركز يجري يومياً 1200 فحص، تشمل تقنية الليزر «دي بي أي» وتقنية «بي سي ار»، طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 10 ساعات يومياً، من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 8 مساء.

وأشارت إلى أن المركز يوفر خدمة الدفع الإلكتروني لبطاقة الائتمان أو عبر التطبيق الإلكتروني، بالإضافة لتوفير خدمة طباعة تقرير الفحص، مؤكدة أهمية ضرورة حجز المواعيد المسبقة لعملية الفحص، بهدف تسهيل الإجراءات على بوابة تسجيل المركز، والتي تسهم في تسريع وتيرة العمل، وتقليل الوقت على المقبلين للفحص. وأكدت المراشدة قدرة مركز الفحص الوطني على استقبال كل الحجوزات بالإضافة للحالات الاستثنائية غير الحاصلين على موعد أو الأشخاص الحاصلين على موعد متأخر واضطرتهم الظروف إلى ضرورة إجراء الفحص للدخول إلى مدينة أبوظبي.