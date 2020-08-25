أرقام حقل أردوغان الزائفة تنعكس سلباً على إقتصاد تركيا

فور إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، عن كميات الغاز المكتشفة في الحقل، والتي بلغت 320 مليار متر مكعب بحسب الرواية التركية، هوت الليرة التركية وتراجعت نحو 0.6 بالمئة الجمعة لتصل 7.3414 مقابل الدولار.

كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.8٪ ، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة بما في ذلك شركة التكرير توبراس وأقصى للطاقة وآيغاز بشكل حاد بعد تلك الأنباء.

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هذا الإنخفاض عزاه مراقبون إلى عدم دقة الأرقام التي أعلن عنها الرئيس التركي خاصة وأن سفينة الحفر والتنقيب التركيّة "فاتح" تعمل منذ أواخر يوليو الماضي، في منطقة الاستكشاف "تونة 1"، التي تبعد نحو 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي في غرب البحر الأسود.

وجاء إنخفاض الليرة التركية، على الرغم من حملة الدعاية التي قامت بها الآلة الإعلامية التركية والإخوانية والقطرية لهذا الإكتشاف، الذي زعمت أنه سيسهم في حل مشاكل الطاقة التي تعاني منها تركيا

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