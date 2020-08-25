«بقصد التعرف على الثقافات» .. لقاء عن بعد بين شباب من الإمارات وإسرائيل

نشر شمعون آران محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي، مقطع فيديو وثق لقاء افتراضيا لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي. وقال آران إن اللقاء الافتراضي قصد التعرف على الثقافات والحضارات وأماكن الجذب السياحي في إسرائيل⁦⁩ والإمارات⁦. Advertisements وأفاد بأن جمعية "ISRAELis" هي من بادرت بإجراء اللقاء. وكانت الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا في 13 أغسطس، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية أمريكية.

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