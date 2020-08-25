عاجل | العثور على مواد خطيرة في مرفأ «بيروت» وبيان من الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني أن عناصره عثروا، بالتعاون مع خبراء من فرنسا، على 79 مستوعبا تحتوي على مواد "خطيرة" في مرفأ بيروت الذي هزه مؤخرا انفجار ضخم اسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان رسمي: "تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ".

وذكر البيان: "خلال الفترة الممتدة ما بين 14/8/2020 و22/8/2020، تم الكشف عن 25 مستوعبا يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعبا تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا".

وأضاف: "تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات المعنية العاملة ضمن المرفأ".