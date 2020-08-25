«إجلاء السكان من المنطقة» .. الرئيس الأمريكي ترامب يعلن حالة الطوارئ في تكساس

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصاري "ماركو" و"لاورا" .
وبموجب القرار، أوكل ترامب لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ تنسيق الجهود لتقديم المساعدة العاجلة لسكان المناطق المنكوبة وحماية ممتلكاتهم.
وستتحمل السلطات الفدرالية 75% من النفقات على أعمال الإغاثة وإزالة آثار الكارثة الطبيعية في الولاية المذكورة.
إعصار "ماركو"
وأفادت التقارير الإعلامية الأمريكية بأن إعصار "ماركو" تراجعت قوته يوم الاثنين، بينما تشير التوقعات إلى أن إعصار "لاورا" قد يضرب سواحل خليج المكسيك يوم الأربعاء أو الخميس.
واعتبرت السلطات الأمريكية إعصار "لاورا" خطيرا على حياة السكان، وبدأت بالتحضرات للكارثة، حيث يتم إجلاء السكان من المنطقة.
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