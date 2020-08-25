شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تنظم اليوم حفل تأبين عبد العظيم المغربى بمقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم النقابة العامة للمحامين، برئاسة رجائى عطية، حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس. وقرر رجائى عطية، إقامة حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

كان عبد العظيم المغربى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، قد توفى السبت الماضى، ونعى عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة واتحاد المحامين العرب الراحل، مؤكدين أن الراحل كان علما من أعلام المحاماة والعمل النقابى العربى. وكان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قرر من قبل خلال ختام اجتماعه بتونس رفض الاستقالة التى تقدم بها عبد العظيم المغربى المحامى نائب الأمين العام "الأمين العام المساعد لدولة المقر بالقاهرة".

Advertisements

وجدد المكتب الدائم -فى بيان له- الثقة فى عبد العظيم المغربى تقديرا لدوره التاريخى ونضاله الدؤوب على المستويين الوطنى والقومى، وحرصا على الاستفادة من خبراته كعضو سابق بمجلس نقابة المحامين المصرية وعضو بالمكتب الدائم للاتحاد على مدى 25 عاما.