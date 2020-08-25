الصحة المكسيكية: تسجيل 3531 إصابة جديدة و320 حالة وفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المكسيك وصل إلى 563 ألفا و705 حالات مؤكدة حتى يوم أمس، فيما بلغت حصيلة الوفيات 60 ألفا و800 شخص.
يذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.
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