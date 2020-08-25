محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ): شنت قوات إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على أهداف متفرقة جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات. وذكرت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء أن "طائرة إسرائيلية مُسيرة قصفت أرضًا قرب مطار غزة المدّمر شرقي محافظة رفح". وأشارت إلى أنه وبعد دقائق عاودت طائرات حربية إسرائيلية قصف ذات المكان. Advertisements وأوضحت أن دبابات إسرائيلية استهدفت نقطة للضبط الميداني في منطقة كرم أبو معمر قرب موقع "صوفا" شمالي شرقي محافظة رفح. وأضافت أن غارة إسرائيلية ثالثة استهدفت نقطة للضبط الميداني عبر إطلاق عدة قذائف مدفعية عليها شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي محافظة خانيونس. وقالت إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى حدوث أضرار مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أهداف جنوبي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.