الأمن الموريتاني يقرر منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- (أ ش أ):

قرر جهاز الأمن الموريتاني، منع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من مغادرة البلاد.

وأصدر مدير عام الأمن اللواء مسقارو ولد سيدي، وفقًا لصحيفة الصحراء الموريتانية، تعميمًا إلى السلطات في المنافذ البرية والجوية والبحرية بمنع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من مغادرة البلاد.

يشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق عبدالعزيز يحاكم على ذمة قضايا تتعلق بالفساد.