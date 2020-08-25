محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- (أ ش أ):
قرر جهاز الأمن الموريتاني، منع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من مغادرة البلاد.
وأصدر مدير عام الأمن اللواء مسقارو ولد سيدي، وفقًا لصحيفة الصحراء الموريتانية، تعميمًا إلى السلطات في المنافذ البرية والجوية والبحرية بمنع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من مغادرة البلاد.
يشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق عبدالعزيز يحاكم على ذمة قضايا تتعلق بالفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الموريتاني يقرر منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.