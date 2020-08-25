خبراء ومحللون: إعلان أردوغان بشأن إكتشاف الغاز محض بيع للأوهام

اعتبر خبراء ومحللون إقتصاديون، إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إكتشاف أكبر غاز طبيعي في تاريخ تركيا بالبحر الأسود، مجرد دعاية مفرطة ومحض بيع للأوهام .

وكان مسؤولين تنفيذيين بقطاع الطاقة في تركيا قد تحدثوا قبل إعلان أردوغان عن إكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في البئر "تونة 1" والتي ستكفي تركيا لمدة 20 عاما، حيث قدرت تلك التصريحات الإحتياطي من الغاز بـ 26 تريليون قدم مكعبة أو 800 مليار متر مكعب من الغاز، لكن الإعلان جاء مخيبا للآمال.

ويؤكد الخبراء في صناعة النفط والغاز أنّه لا يمكن الوصول إلى مثل معلومات الاحتياطيات بهذه الدقّة، من حفر بئر واحدة، وخلال شهر واحد.

ويؤكد محللون أنه من غير الواضح ما إذا كان حجم الغاز الذي أعلن عنه أردوغان، إن صدق، يشير إلى إجمالي تقديرات الغاز الموجود في الحقل أم إلى الكميات التي يمكن استخراجها من الحقل.

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ونقل موقع بلومبيرغ، عن كبير محللي النفط والغاز في بنك وود أند كومباني قوله "السؤال الآن هو مقدار الغاز القابل للاستخراج. هذا ليس واضحا بعد. ما يريد السوق حقا معرفته أيضا هو مقدار ما يمكنهم إنتاجه سنويا ، لكنني لا أعتقد أنهم في وضع يسمح لهم بقول ذلك حتى الآن".

ويقول الخبير الاقتصادي جون بولوس، رئيس تحرير موقع إنيرجي ريبورترز، إذا كان هناك كشف حقيقي وجرى تطويره، فسيستغرق الأمر سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

ووفقا للخبراء فإن تطوير كميات الغاز التي تم الترويج لها قبل إعلان أردوغان، والبالغة 800 مليار متر مكعب ستكلف نحو 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

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