كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب "ماركو" و"لاورا".. ترامب يفرض الطوارئ في تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، فرض حالة الطوارئ، في ولاية تكساس، بسبب إعصارين يهددان المنطقة، حيث وجه الرئيس دونالد ترامب حكومته بتقديم المساعدة العاجلة للسكان في هذه المنطقة.

وكشفت "روسيا اليوم"، أن السلطات الفيدرالية سوف تتحمل 75% من نفقات الإغاثة، حيث أنها اعتبرت الأمر خطيرا على حياة السكان واستعدت لإجلائهم.

يأتي هذا بسبب إعصاري "ماركو" و"لاورا" اللذين يهددان المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى أن إعصار "لاورا" قد يضرب سواحل خليج المكسيك يوم الأربعاء أو الخميس، بينما تراجعت قوة "ماركو" خلال يوم الاثنين.