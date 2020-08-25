كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر طرابلس تشتعل.. متظاهرون يضرمون النيران في الإطارات ومليشيات تطاردهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس، الاشتعال، حيث رفضت عناصر من قوات مكافحة الشغب أوامر حكومة الوفاق وأعربوا عن التضامن مع متظاهري ميدان الشهداء في طرابلس.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن شهود عيان، قولهم إن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق تشن حملات دهم واعتقالات في طرابلس، بينما أضرم متظاهرون النيران في الإطارات في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج.

وأشار شهود العيان، إلى أن هناك شبان يخرجون في تظاهرات ليلية بمدينة العجيلات غربي ليبيا احتجاجا على ما ورد في خطاب رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

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وأوضحوا، أن كتيبة النواصي تطارد المتظاهرين في شوارع طرابلس وسماع أصوات إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن متظاهرين حاصروا مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة في طرابلس الليبية.

وأشارت إلى أن هناك انتشارًا لملثمين وسيارات مسلحة في ساحة الشهداء بطرابلس.

وكان المتظاهرون قد تجمّعوا أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي تتسارع وتيرة إصاباته في البلاد. وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب.