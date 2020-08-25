بمعرفة نتنياهو: الموساد دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتسليح الإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خلافا للتصريحات التي يكررها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن معارضته لصفقات أسلحة أميركية لدولة الإمارات وعدم معرفته بصفقة الطائرات إف 35، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضغوطات مارسها جهاز الموساد وبمعرفة نتنياهو على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتمنح الضوء الأخضر لبيع أبو ظبي أسلحة متطورة.

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