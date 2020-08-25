كفر قاسم: وفاة مسن متأثرا بإصابته بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي فجر اليوم الثلاثاء، مسن في السبعينيات من عمره من بلدة كفر قاسم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأدخل المسن إلى المستشفى قبل عدة أيام بعد أن ظهرت عليه عوارض فيروس كورونا، حيث أخضع للعلاج والرعاية الطبية وأعلن عن وفاته فجرا متأثرا بإصابته بالفيروس.

وبذلك تسجل كفر قاسم أول حالة وفاة بفيروس كورونا، علما أن البلدة تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس، حيث تتواجد البلدة ضمن القائمة الحمراء وقائمة الخطر بسبب تفشي الفيروس، وتسجيل معدل قياسي أسبوعي بنحو 100 إصابة..

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يذكر أن وزارة الصحة أوصت وبالتنسيق مع الجبهة الداخلية بإغلاق بلدة كفر قاسم لمدة شهر للحد من انتشار الفيروس ومحاولة احتوائه.

لكن، وبعد مراجعة إدارة البلدية للدوائر المسؤولة تقرر إرجاء تنفيذ قرار الإغلاق الشامل، على أن يتم فرض إجراءات مشددة وتقييدات تحظر التجمهر وتكثيف فحوصات اكتشاف كورونا.

وحث رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير، المواطنين التقيد بإجراءات الوقاية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس وحظر التجمهر خاصة في الأعراس واقتصارها بمشاركة 30 شخصا.