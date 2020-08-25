شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 148 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الولاية قد سجلت أمس 15 وفاة بسبب الفيروس و116 إصابة وهو أقل معدل زيادة يومية للإصابات في سبعة أسابيع.
وأجبرت الزيادة في عدد الإصابات بفيكتوريا السلطات على تشديد القيود على حركة السكان كما أمرت بإغلاق أجزاء كبرى من اقتصاد الولاية لكن الولاية الواقعة جنوب شرق أستراليا تشهد تباطؤا في الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة.
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