شكرا لقرائتكم أحد المرتزقة يقر: وجدنا ذهبا وعفشنا بيوتا في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حين تتعالى أصوات الغضب في العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، ترتفع الصرخات أيضا ضد المرتزقة السوريين الذي جلبتهم أنقرة دعماً لحكومة الوفاق. ففي تظاهرة ليل الإثنين، صدحت أصوات المحتجين قائلة "العار العار.. السوري يغطس بالدولار"، في إشارة إلى تقاضي المقاتلين الأجانب رواتبهم بالدولار.

وليس بعيدا عن تلك الصرخات، أقر أحد المرتزقة السوريين بعدد من الانتهاكات التي ارتكبوها. وقال طه حمود، أحد عناصر فيلق المجد في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وجدنا ذهبا في عدد من البيوت الليبية المهجورة في مصراتة.

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كما أضاف في مقابلة مع صحيفة "انففستيغيتيف جورنال" الاستقصائية: نقلونا من طرابلس إلى مصراتة دون أن نعرف السبب"، إلا أنه أكد أن الوضع هنا أفضل بحسب تعبيره. وقال "لدينا حرية حركة في مصراتة. يمكننا الخروج بمفردنا."

إلى ذلك، أقر بنهب بعض البيوت، قائلاً " لم يدفعوا لنا ما وعدوا به، لذلك فهي طريقة جيدة لكسب المزيد من المال"(في إشارة إلى تعفيش المنازل)

كما لفتت الصحيفة إلى أن المرتزقة السوريين تلقوا وعودا بالحصول على راتب شهري يبلغ نحو ألفي دولار، لكنه العديد منهم أكدوا أنهم قبضوا مبالغ أقل بكثير.