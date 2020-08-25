طائرات ودبابات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع وأهداف متفرقة للمقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، فيما استهدفت الدبابات نقطة للضبط الميداني في منطقة كرم أبو معمر، دون وقوع إصابات بشرية والتسبب بأضرار للممتلكات والمباني.

وقصفت طائرة مسيرة أرضا قرب مطار غزة المدمر ونقطة للضبط الميداني شرقي محافظة رفح ونقطة أخرى للضبط الميداني شرقي خانيونس، وبعد دقائق عاودت طائرات حربية إسرائيلية قصف ذات المكان.

واستهدفت دبابات جيش الاحتلال نقطة للضبط الميداني في منطقة كرم أبو معمر قرب موقع "صوفا" في محافظة رفح. كما استهدفت الغارات نقطة للضبط الميداني عبر إطلاق عدة قذائف مدفعية عليها شرقي بلدة الفخاري في محافظة خانيونس.