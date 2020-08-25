شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك تصل إلى 60 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الاثنين تسجيل 3541 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و320 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 563705 إصابات و60800 وفاة. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.

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