شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6 درجات .. زلزال يهز كوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة ست درجات هز الساحل الغربي لكوستاريكا أمس الاثنين، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا. وقال شاهد من رويترز إن سكان العاصمة سان خوسيه على بعد نحو 66 كيلومترا شعروا بالهزة الأرضية.
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