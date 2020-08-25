شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت الصين أيضا 16 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 27 حالة في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84981 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634
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