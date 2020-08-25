الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 16 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 27 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84981 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634