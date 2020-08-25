شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان : إصابات كورونا تصل إلى 63 ألفا والوفيات 1201 والان نبدء بالتفاصيل

استقر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان عند 36 ألفا و145 حتى الساعة 30:7 صباحا بتوقيت طوكيو حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 12 ألفا و855 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1201 حالة.

وتعافى 49 ألفا و89 شخصا من الإصابة بمرض كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بشكل إجمالي.

ومر نحو 30 أسبوعا الان منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في اليابان.