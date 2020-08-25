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اليابان : إصابات كورونا تصل إلى 63 ألفا والوفيات 1201

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استقر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان عند 36 ألفا و145 حتى الساعة 30:7 صباحا بتوقيت طوكيو حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 12 ألفا و855 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1201 حالة.

وتعافى 49 ألفا و89 شخصا من الإصابة بمرض كوفيد19-، الذي يسببه بشكل إجمالي.

ومر نحو 30 أسبوعا الان منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في اليابان.

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