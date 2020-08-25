شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان : إصابات كورونا تصل إلى 63 ألفا والوفيات 1201 والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 12 ألفا و855 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1201 حالة.
وتعافى 49 ألفا و89 شخصا من الإصابة بمرض كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بشكل إجمالي.
ومر نحو 30 أسبوعا الان منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في اليابان.
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