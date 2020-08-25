الخليج 365 - إيمان أحمدالثلاثاء 2020/8/25 07:08 ص بتوقيت أبوظبي
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، ثلاثة مواقع في جنوب قطاع غزة.
وقال مصدر أمني، لـ"الخليج 365": "إن طائرات إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا زراعية في منطقة شرق رفح"
وأضاف المصدر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا نقطتين للضبط الميداني شرقي رفح وخانيونس.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن طائرات حربية، بالإضافة إلى دبابات، أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.
واعتبر الجيش في بيانه أن ذلك "ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو إسرائيل الإثنين."
وقال بيان الجيش إن قواته تجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل وتعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد إسرائيل "
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 37 حريقا اندلعت الإثنين في التجمعات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بسبب البالونات الحارقة.
قتل 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون مساء الإثنين، في انفجار (عرضي) بحي الشجاعية شرقي غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.