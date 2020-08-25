محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):
استقر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، عند 36 ألفًا و145 حتى الساعة 7:30 صباحًا، بتوقيت طوكيو حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 12 ألفا و855 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1201 حالة.
وتعافى 49 ألفا و89 شخصًا من الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بشكل إجمالي.
ومر نحو 30 أسبوعًا منذ إعلان تسجيل أول حالة إصابة في اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفيات 1200.. إصابات كورونا في اليابان تصل إلى 63 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.