الديمقراطيون ينتقدون بومبيو بشأن خطة لإلقاء خطاب انتخابي من إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلقاء خطاب انتخابي من إسرائيل، للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، ما أثار غضب الديمقراطيين الذين يقولون إن تلك الخطوة ربما تنتهك القانون.
ونشر بومبيو أمس الأول الأحد عبر حسابه على تويتر: "أتطلع إلى أن أشارككم كيف أصبحت أسرتي أكثر أمانًا وأمنًا بسبب الرئيس ترامب.. أراكم جميعًا ليل الثلاثاء".
وقال النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن الخطاب "سينتهك القيود القانونية على الأنشطة السياسية" من قبل كبار الدبلوماسيين.
ويروج الرئيس الأمريكي لدعمه لإسرائيل كجزء من حملته الانتخابية، بما في ذلك قراره بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
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