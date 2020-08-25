ولاية أمريكية تنشر الحرس الوطني بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، يوم الاثنين إنه سيتم نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة كينوشا بعد أن أطلقت عناصر من الشرطة النار على رجل أسود أمام أبنائه على ما يبدو.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن إطلاق النار على بليك، 29 سنة، الذي يرقد في حالة خطيرة، أثار احتجاجات في كينوشا تبعد نحو 50 كيلومترًا جنوبي ميلووكي، حيث قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة وإشعال النار في مركبات.

وفي مقطع فيديو للحادث مدته 20 ثانية، التقطته كاميرا هاتف محمول ، أمس الأحد، وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد بليك وهو يسير حول مركبة بينما كان شرطيان مسلحان يتبعانه عن كثب.

وبدا أن أحد الشرطيين جذب قميص بليك وهو يدخل من الباب الجانبي لسائق السيارة ثم أطلق الشرطيان عدة طلقات على ظهره.

وقال المحامي بن كرومب ، الذي يمثل بليك إلى جانب أسرة جورج فلويد وأمريكيين آخرين من أصول أفريقية ، إن أبناء بليك الثلاثة كانوا في السيارة أثناء إطلاق النار عليه.

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وبحسب شرطة كينوشا، كانت الشرطة تستجيب لـ "حادث داخلي" قبل وقوع إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "كينوشا نيوز" المحلية عن شهود عيان أن بليك كان يحاول فض مشاجرة بين امرأتين.

ودعا إيفرز، حاكم ويسكونسن، المحتجين إلى التظاهر سلميا وقال إنه سيكون هناك تواجد "محدود" للحرس الوطني لحماية البنية التحتية الحيوية.

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