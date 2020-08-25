محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه، جو بايدن، بأنه "مجنون" لكونه اقترح خلال مقابلة في مطلع الأسبوع أنه سيغلق النشاط الاقتصادي في البلاد، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، إذا أوصى العلماء بذلك.
وقال بايدن خلال أول مقابلة مشتركة برفقة كامالا هاريس، التي اختارها نائبة له: "سأغلقه.. وسأستمع للعلماء".
وأضاف بايدن لشبكة (إيه بي سي): "من أجل الإبقاء على عمل وتحرك البلاد ونمو الاقتصاد وتوظيف الأشخاص، عليكم إصلاح (مشكلة) الفيروس".
وفي تغريدة قال ترامب: "بايدن قال إنه سيغلق البلاد مجددًا، هذا جنون، لقد حققنا نموًا قياسيًا في الوظائف وازدهار في سوق الأسهم، لكن جو بايدن سينهي كل هذا وسيغلقه بالكامل، هذا سخيف".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يصف بايدن بأنه "مجنون" لاقتراحه إغلاق البلاد مجددا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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