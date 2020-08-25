حكومة تونس الجديدة.. التشكيلة الكاملة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي،الثلاثاء، تشكيلت حكومته الجديدة بعد نحو شهر من المشاورات مع مختلف الأطياف السياسية.

وعين المشيشي، ابراهيم البرطاجي وزيرا للدفاع، وتوفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، ومحمد بوستة وزيرا للعدل، فيما كانت وزارة الخارجية من نصيب عثمان الجارندي.

وكما عين علي الكعلي في وزارة الاقتصاد، فاضل كريم لوزارة تكنولوجيا الاتصال، ومعز شقشوق وزيرا للمواصلات، فيما عين كمال أم الزين في وزارة التجهيز.

وشملت حكومة المشيشي تعين ليلى جفال في وزارة أملاك الدولة، وأحمد عظ وزيرا للشؤون الدينية، وفوزي المهدي وزيرا للصحة، وعين في وزارة الفلاحة عاقصة البحري ، ووزارة التربية فتحي السلاوتي ووزارة السياحة حبيب عمار ، ووزارة الطاقة والمناجم سلوى الصغير .

كما عين مصطفى العلوي وزيرا للبيئة، ووزارة المرأة إيمان هويمل ووزارة الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزارة الرياضة كمال دقيش ووزارة التجارة محمد بوسعيد ووزارة الشؤون الثقافية وليد الزيدي، وعين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة.





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وشملت تشكيلة حكومة المشيشي، تعين مستشارون وكتاب دولة وهم علي الحفصي وحسناء بن سليمان وخليل شطورو ومحمد علي النفطي وسهام العيادي وثريا الجريبي.

وكل هذه الشخصيات مستقلة عن كل الأحزاب وتنتمي إلى الإدارة التونسية.

وتعهد رئيس الوزراء التونسي بأن تعمل الحكومة الجديدة بشكل مستقل يحترم الكتل البرلمانية والدستور.

جاء ذلك خلال تسليم المشيشي حكومته للرئيس التونسي قيس سعيد، فجر الثلاثاء، بعد نحو شهر من المشاورات مع مختلف الأطياف السياسية.





وقال المشيشي إن حكومة تونس حكومة مستقلة استجابة للوضع الاقتصادي.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد تسلم من رئيس الوزراء المكلف تشكيلة الحكومة الجديدة.