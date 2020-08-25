تصويت اللحظة الأخيرة يمنع انتخابات مبكرة رابعة في إسرائيل

صوت الكنيست الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، لصالح تأجيل إقرار الميزانية العامة، ليمنع إجراء انتخابات مبكرة كانت ستكون الرابعة في غضون عامين.



وصوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 67 عضوا مقابل معارضة 37 من أعضاء الكنيست الـ120 على تأجيل الميزانية.

وجاء التصويت قبل أقل من ساعتين على انتهاء مهلة الـ 100 يوم، التي كان من المقرر أن يوافق فيها الكنيست على الميزانية.

ويأتي التصويت لينهي مؤقتا أزمة سياسية كادت تؤدي إلى انتخابات رابعة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب (أزرق أبيض) الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني جانتس، تبادلا الاتهامات قبل التصويت.

ولكن قبل موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تأجيل الميزانية، قال نتنياهو في فيديو مسجل "إن أخر ما تحتاجه إسرائيل في هذه المرحلة هو الانتخابات".

ورد عليه جانتس في مؤتمر صحفي: "إذا ما كان هدفك هو التعاون لمساعدة مواطني إسرائيل فإن يدي ممدوة لك، ولكن إذا ما أردت المزيد من المناورات والمس بسيادة القانون فإنني سأوقفك".

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ويدعم "الليكود" إقرار ميزانية لعام واحد بينما يصر "أزرق أبيض" على ميزانية لمدة عامين.

وكانت الانتخابات الأولى جرت في أبريل/ نيسان 2019 تلتها انتخابات سبتمبر/ أيلول ثم انتخابات مارس/ آذار الماضي.

وتمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون بأغلبية 56 عضو كنيست، مقابل معارضة 41 وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وسيتم تمرير مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية لإعداده للتصويت بالقراءة الأولى قبل اللتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال الكنيست الإسرائيلي، في بيان له: "يقترح مشروع القانون أن ينص على مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة من أجل تمرير ميزانية الدولة بدلا من 100 يوم كما هو الحال الآن".

وجاء في نص مشروع القانون: "إسرائيل تمر بأزمة عالمية نتيجة تفشي وباء كورونا، هذا الوضع يستلزم وجود إطار زمني مختلف عما ينص عليه قانون الأساس لإقرار الميزانية".

وأضاف مشروع القانون: "حل الكنيست بهذه الفترة من شأنه أن يضر بمتانة واستقرار الاقتصاد والمصلحة العامة".