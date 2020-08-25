- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 فلسطينيين في انفجار غامض شرق مدينة غزة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أرشيفية
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الإثنين، مقتل 4 من عناصرها في انفجار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب لها :“ نزف الشهداء إياد جمال الجدي ومعتز عامر المبيض ويعقوب منذر زيدية ويحيى فريد المبيض من لواء غزة والذين ارتقوا شرق حي الشجاعية“ .
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد مقتل شاب وإصابة آخر في انفجار الشجاعية، مؤكدا نقلهما إلى مشفى الشفاء بغزة، حيث تُوفي الثاني بعد وقت قصير من وصوله للمشفى، ليُعلن بعدها عن مقتل اثنين آخرين .
وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا قالت فيه:“ ننعى أبطال سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والذين ارتقوا خلال الإعداد والتجهيز“.
ولم تتحدث أي مصادر فلسطينية عن طبيعة الانفجار والأسباب التي أدت إليه، كما نفت إسرائيل قيامها بأي عمل عسكري يتعلق بالحادث، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 فلسطينيين في انفجار غامض شرق مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.