- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المشيشي يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أرشيفية
أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي فجر اليوم الثلاثاء، تشكيلة حكومته، بعد شهر من المشاورات مع الأحزاب و الكتل البرلمانيّة.
يأتي ذلك، عقب البت في الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارات الخارجية والدفاع والعدل التي شكّلت نقطة خلاف كبيرة خلال الآونة الأخيرة، لاسيما بين المشيشي و حركة ”النهضة“ الإسلاميّة.
وعرض المشيشي حصيلة مشاوراته التي أفضت إلى اقتراح تشكيلة تضم 23 وزيرا و التي شغل فيها مستقلون الوزارات الرئيسية، على غرار الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.
و حسم الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، أمر الحكومة التي تولى هشام المشيشي تشكيلها وعرضها على رئيس الجمهورية لاستكمال الاتفاق حول المرشحين للوزارات السيادية، قبل أن يعلن عن تركيبتها النهائية فجر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المشيشي يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.