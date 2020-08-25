شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يفشل هجوماً للميليشيات في جبهة قانية .. ومصرع 25 حوثياً والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:50 صباحًا, 25 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
لقي ما لا يقل عن 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وجُرح آخرون، اليوم، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية “إن الجيش الوطني أفشل هجوماً شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدداً من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى في المعدات”.
وأضاف المصدر “أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير طقمين وعيار 23”.
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