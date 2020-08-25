هجوم نوعي للجيش اليمني وغارات تنال من تعزيزات وتجمعات المليشيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:48 صباحًا, 25 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
لقنت قوات الجيش الوطني اليمني بالمنطقة العسكرية السابعة المسنودة بالمقاومة الشعبية, المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في عدة قطاعات وجبهات في مديرية نهم بالعاصمة صنعاء, تزامنا مع غارات مكثفة لطيران دعم الشرعية في اليمن الذي دمر تعزيزات ومخازن للمليشيا.
وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق لرسمي باسم الجيش اليمني أن المليشيا الحوثية تكبدت اليوم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في قطاع نجد العتق بمديرية نهم، بعد هجوم نوعي للجيش اليمني، مسنود بالمقاومة تم فيه استعادة وتحرير مواقع مهمة.
وفي ذات السياق دمرت مدفعية الجيش اليمني عربة بي تي آر وطقماً مدرعاً بعد أن استهدفت تجمعات للمليشيا في وادي الجفرة، رافقه كمين محكم أسفر عن قتل وجرح أعداد من عناصر المليشيا في منطقتي اللسان وأم العربي بالمديرية.
واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن في قطاع صلب بعدة غارات تعزيزات للمليشيا, كما دمرت مخازن أسلحة.
وأضاف الموقع تلقت المليشيا الحوثية خلال الأيام السابقة ضربات موجعات وهزائم متتالية وسقوط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى إضافة إلى خسارتها الكبيرة في المعدات والآليات على امتداد جبهة نهم.
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