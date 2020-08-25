شكرا لقرائتكم خبر عن غزة .. أول إصابة لكورونا خارج الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

رصد قطاع غزة أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين عموم السكان أمس الاثنين، إذ أكدت السلطات أربع إصابات في مخيم للاجئين وأعلنت قوات الأمن عزلا عاما شاملا لمدة 48 ساعة.

وذكر متحدث حكومي أن الحالات الأربع لعائلة واحدة في وسط غزة، وسط مخاوف من احتمال أن يفضي كل من الفقر المستشري في القطاع ومخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان والقدرة المحدودة للمستشفيات إلى كارثة محتملة فيما يتعلق بالجائحة.

وقال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في بيان إن العزل العام سيسري على القطاع بأكمله.

وجاء في البيان "فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات غزة لمدة 48 ساعة بدءا من هذه الليلة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".

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وأضاف البيان "هذه الفترة لازمة لعمليات حصر الوباء وتحديد أماكن الإصابة المحتملة والتعامل مع الحالات المخالطة".

ومع انتشار الشائعات، اندفع الناس إلى المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية ومستلزمات النظافة. وتجولت سيارات الشرطة في الشوارع باستخدام مكبرات الصوت لحث سكان غزة على الالتزام بحظر التجول.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحالات تم رصدها بعد أن سافرت امرأة إلى الضفة الغربية حيث ثبتت إصابتها. وحث متحدث باسم وزارة الصحة كل من زار متجرا كبيرا خارج مستشفى بوسط غزة على عزل نفسه وإبلاغ الجهات الطبية على الفور.