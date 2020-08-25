شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 138 إصابة جديدة بكورونا و 18 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، أن 890 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 66817 حالة.

وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى أمس هو 97478 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5280 حالة وفاة.