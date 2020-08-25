شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تقبض على إرهابيين من داعش والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية أمس الإثنين القبض على خمسة إرهابيين، مشيرة إلى ضبط وكرين لداعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة، في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «مفارز الاستخبارات في نينوى ألقت القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام الإرهاب بمناطق متفرقة من المحافظة لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية».

وأوضح البيان أن الإرهابيين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت أسماء مختلفة، مشيرا إلى أنه ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وتابع: «بدلالتهم تم ضبط وكرين تابعين لعصابات داعش في جزيرة البعاج عبارة عن دور سكنية مهجورة»، لافتا إلى «تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون تسجيل حادث يذكر».

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وأول أمس أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى باعتقال خمسة دواعش متسللين عبر الحدود مع سورية غرب مدينة الموصل.

وقال النقيب سفيان خلف من شرطة محافظة نينوى: إن «قوة استخباراتية من شرطة نينوى تمكنت من اعتقال خمسة دواعش متسللين عبر الحدود مع سورية باتجاه قضاء البعاج غرب الموصل».

وأضاف خلف إن «القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي».

وتشهد محافظة نينوى نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وهجمات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.