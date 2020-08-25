شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: الحوثي يزج بالأطفال والأفارقة بجبهات القتال والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني د. محمد عسكر عن أسباب زج ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالأطفال اليمنيين والمهاجرين الأفارقة في المعارك التي تشهدها جبهات القتال.

وقال الوزير عسكر في تغريدة على حسابه في «تويتر»: إن لجوء ميليشيا الحوثي إلى تجنيد الأطفال والأفارقة هو مؤشر على الرفض المتصاعد لها من قبل الشعب اليمني في القتال معها.

وأضاف عسكر: إن مليشيات الحوثي تستفيد من تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الأطفال والمهاجرين الأفارقة باستغلالهم والزج بهم في جبهات القتال.

كان عسكر كشف عن دفع ميليشيا الحوثي بأطفال ومهاجرين أفارقة في المعارك التي شهدتها جبهات القتال مؤخرا في نهم والجوف والبيضاء وصرواح.

وطالب الوزير المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن بالتدخل بشكل أقوى لحماية الطفولة في اليمن، وحماية المهاجرين الأفارقة من استغلال ميليشيا الحوثي للزج بهم في القتال وإطالة معاناة الشعب اليمني.

وحذر وزير حقوق الإنسان اليمني من خطورة تسرب الأطفال وتجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي، وقال إن ذلك سيشكل قنبلة في المستقبل ليس لليمن فحسب وإنما للإقليم والعالم إذ سيسهل تحولهم إلى جماعات الإرهاب والعنف.

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وشدد عسكر على ضرورة تدخل عاجل للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف إرسال الأطفال للجبهات.

وشيعت ميليشيا الحوثي مؤخرا طفلا في العاشرة من العمر من مديرية عتمة بمحافظة ذمار، ومهاجرا إثيوبيا قتلا في جبهات القتال خلال معارك شرق صنعاء.

قتل المدنيين

فيما أفاد تقرير حقوقي مقتل وإصابة 47 مدنيا، ضمن 141 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضد المدنيين، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 من أغسطس الجاري.

وأفاد تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات «مستقلة»: إن فريقها الميداني وثق 26 حالة قتل، وإصابة 21 بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف الذي يشنه الحوثيون على الأحياء السكنية إضافة إلى أعمال القنص والألغام، ورصد الفريق 27 حالة اعتداء قام بها مسلحو ميليشيا الحوثي بحق الأعيان المدنية، كما سجل 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى اختطاف 4 نساء، وجرائم تعذيب وإهانة طالت مختطفين في سجون الميليشيا الانقلابية.

وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي انشأت 9 سجون سرية جديدة، غالبيتها في منازل المواطنين والمنشآت التعليمية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، كما رصد الفريق 27 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين في ذات الفترة.