شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إيران لن تحصل على السلاح النووي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، إن «الرئيس دونالد ترمب أوضح بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي».

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع بنيامين نتنياهو أن «حصول إيران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط»، وأضاف: نحن مصممون على استخدام كل أداة لدينا لضمان عدم تمكنهم من الوصول إلى أنظمة الأسلحة المتطورة، وأنظمة الدفاع الجوي، نعتقد أنه في مصلحة العالم بأسره.

وقال بومبيو: «حان الوقت لتقديم تفسير علني لحقيقة أن إيران على وشك الوصول في 18 أكتوبر إلى تلك الأسلحة والأموال التي ستأتي من بيعها لتلك الأسلحة التي ستُستخدم لإلحاق ضرر حقيقي، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في أوروبا أيضًا. وأضاف بومبيو: إن واشنطن واثقة من تحقيق ذلك ورحب بدعم دول الخليج لجهود بلاده. وأشار إلى أن جميع الدول التي تتأثر بامتلاك إيران للأسلحة يؤيدون تمديد حظر الأسلحة على طهران. مشددا على أهمية أن تنضم بقية الدول لإقرار تمديد الحظر على إيران.

ووصل بومبيو الإثنين، إلى إسرائيل في اليوم الأول من جولة في الشرق الأوسط، وتشمل الجولة السودان والإمارات والبحرين.

والتقى بومبيو، برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في مكتبه في القدس. وبحثا الملف الإيراني والعلاقات بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط، كما أكد المتحدث باسمه في واشنطن. وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان، أن جولة بومبيو ستبحث سلوك إيران «الخبيث» في المنطقة.