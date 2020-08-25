شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الطبي الإيراني معرض للانهيار.. والوفيات تتجاوز 93 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
من جهتها، قالت المعارضة الإيرانية أن عدد الوفيات بسبب كورونا وصل إلى 93400 حالة حتى بعد ظهر يوم الأحد
تأتي تحذيرات رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، أحد المستشفيات الرئيسية لمرضى كورونا في طهران، في الوقت الذي حذرت فيه ناهيد خداكرمي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس بلدية طهران، من بداية «الموجة الثالثة من كورونا» خلال مراسم شهر محرم.
وقالت إنه خلال الموجة الثانية وصل عدد ضحايا كورونا في العاصمة إلى 120 شخصًا يوميًا، مضيفة إنه إذا لم يتم اتباع البروتوكولات الصحية في شهر محرم فقد نشهد ذروة كورونا الثالثة، التي ستكون أشد بكثير من الموجة الحالية.
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