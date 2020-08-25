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النظام الطبي الإيراني معرض للانهيار.. والوفيات تتجاوز 93 ألفا

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حذر بيام طبرسي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، في العاصمة الإيرانية طهران، من «خطر الانهيار المفاجئ للنظام الطبي»، قائلاً إن الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى منهك للغاية ومضطرب نفسيًا، ومع استمرار الاتجاه الحالي في الخريف والشتاء، ستكون حصيلة الوفيات الناتجة عن أعلى من ذلك بكثير.

من جهتها، قالت المعارضة الإيرانية أن عدد الوفيات بسبب كورونا وصل إلى 93400 حالة حتى بعد ظهر يوم الأحد

تأتي تحذيرات رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، أحد المستشفيات الرئيسية لمرضى كورونا في طهران، في الوقت الذي حذرت فيه ناهيد خداكرمي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس بلدية طهران، من بداية «الموجة الثالثة من كورونا» خلال مراسم شهر محرم.

وقالت إنه خلال الموجة الثانية وصل عدد ضحايا كورونا في العاصمة إلى 120 شخصًا يوميًا، مضيفة إنه إذا لم يتم اتباع البروتوكولات الصحية في شهر محرم فقد نشهد ذروة كورونا الثالثة، التي ستكون أشد بكثير من الموجة الحالية.

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