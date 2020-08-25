شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: القوات المسلحة لن تخذل الشعب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس الإثنين أن القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن البرهان قوله، لدي مخاطبته ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في إطار احتفالات القوات المسلحة بالعيد. أن «هذا الحشد هو رسالة للشعب السوداني بأن القوات المسلحة تقف معه وليس ضده وداعمة لثورته المجيدة وتضحياته»، قائلا: «لن نخذله ولن نسمح لأي جهة بأن تجير دماءه وجهده لصالحها».

وقال «نحن مع التغيير الكامل»، مشيرا إلى أنه «تغيير حقيقي ليس فيه خذلان ولا رجعة ولا خداع للشعب السوداني»، لافتا إلى الحرص على تحقيق السلام الشامل في البلاد.

وأضاف: «ارتضينا الجلوس مع الذين كنا نتحارب معهم للتسامي والتصافح من أجل السلام والسودان»، متوقعا تكوين جيش وطني جديد مهني، معلنا عن الشعار الجديد للقوات المسلحة (الله والوطن) حتي يتسق مع النشيد الوطني.

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وأرسل البرهان رسالة تطمين ودعم للسودانيين في حلايب وشلاتين وأرقين وكل الذين يدافعون عن البلاد، قال فيها «نحن معكم».

ولفت إلى الاستهداف الكبير الذي يتعرض له السودان في وحدته وحدوده، قائلا: «هناك جهات تسعى لإضعاف البلاد».

وتابع: «ظللنا نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة الدعم السريع ومحاولة الفتنة بينهما» لكننا نقول لهم «نحن متحدون ومتماسكون ويد واحدة وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته».