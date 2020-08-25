شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقتربت نهاية «حزب الله» مرتكب أكبر جريمتين بتاريخ لبنان؟ والان نبدء بالتفاصيل

باتت الأزمات تحيط بـ «حزب الله» من كل حدب وصوب، فبعد توالي التصنيفات العربية والغربية له على لوائح الإرهاب، واشتداد الخناق الأمريكي والأوروبي عليه جراء العقوبات الأمريكية المتتالية وصولًا لقانون قيصر، تتوجه أصابع الاتهام الذي لا يحمل الشك بأن «حزب الله» ارتكب أكبر جريمتين في تاريخ لبنان، الجريمة الأولى كانت في 14 فبراير 2005 والثانية في 4 أغسطس من هذا العام، فالجريمة الأولى التي هزت العالمين العربي والدولي باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لا يزال لبنان واللبنانيون يعيشون تداعياتها بعد 15 عامًا، أما الكارثة الأخرى فقد كانت «انفجار بيروت» المسؤول عنها شاء أم أبى، فكيف يمكن للحاكم الفعلي للجمهورية اللبنانية أن يجد تبريرًا له يبرئه من جريمة مرفأ بيروت؟.

قفص الاتهام

لم يكن شهر أغسطس سهلًا على ميليشيا «حزب الله»، ففي الوقت الذي كان يسعى فيه لإيجاد مخرج لنفسه أو إستراتيجية تجنبه حكم المحكمة الدولية، أتى «انفجار مرفأ بيروت» ليضعه في قفص الاتهام بتدمير بيروت وقتل أبنائها وأحلامهم، فما كان على اللبنانيين إلا أن ينزلوا إلى ساحات الاعتصام في بيروت وإطلاق الشعارات التي وصفت الحزب وأمينه العام حسن نصرالله بأنه إرهابي، إلا أن هذه الإهانات التي استفزت مناصريه جعلتهم يربطون جأشهم إما تعاطفًا مع ما حصل في بيروت أو بسبب تعليمات من قيادة «حزب الله» لتمرير المرحلة الثقيلة على الحزب بسلام.

قرار المحكمة

ويوضح مسؤول جهاز التواصل والإعلام في «القوات» اللبنانية شارل جبور، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن «هدف حزب الله الأساس تجاوز حكم المحكمة الدولية، فهو يدرك أن هنالك تداعيات وخسائر عليه، فالطريقة التي صيغ بها الحكم أعطته هذا المجال، فلم يكشف الحكم أن هنالك وقائع إضافية وتحميل مسؤوليات مباشرة، وبالتالي الحكم أتى مريحًا على الحزب من جهة ولذلك رأى كيفية تجاوز هذه اللحظة بأقل تداعيات، لهذا إذا قام الحزب بردات فعل يعني أنه يؤكد الحكم الصادر، وبالتالي يفضل أن يتجاوزها من خلال الانسحاب والصمت».

ويلفت جبور إلى أن «حزب الله طلب من كل قيادييه ومسؤوليه عدم التصريح لأنه يعتبر أنه خلال 48 ساعة يدخل لبنان في ملف سياسي جديد، يصبح ملف المحكمة خلفه»، مؤكدًا أن «حكم المحكمة أعطى إضافة جديدة لم يعُد بإمكان أحد تجاوزه، لجهة أن الحكم أدان الحزب بمكان ما ولا يستطيع الهروب من ذلك، وهذا الأمر لا يصب في مصلحته، بل على العكس أتى ضده، بحيث أكدت المحكمة الدولية أن هناك عنصرًا مذنبًا من الحزب بمقتل الرئيس الحريري، والجريمة هي جريمة سياسية، ومن قام بها هو فريق سياسي منظم؛ لأن هذه الجريمة لا يمكن أن يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد».

تضييق الخناق

ويقول المحلل السياسي: «هنالك مجموعة خلافات تضيق الخناق على حزب الله، من ضمنها الأزمة المالية وقانون قيصر والفشل بإدارة الدولة وترسيم الحدود وموضوع التجديد لليونيفيل، كل هذه الملفات تظهر أن الوضع القائم ينفجر في وجه حزب الله كسائر اللبنانيين أيضًا، لأن هذا النمط من الممارسة السياسية لم يعُد صالحًا».

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ويضيف: «لا أحد يريد أن يكون تأليف الحكومة مرحلة على غرار حكومة حسان دياب، بمعنى أن تكون حكومة تقطيع وقت، فإما أن تكون حكومة جدية قادرة على أن تنقذ لبنان من أزماته، وإما لا حكومة، فهم لديهم الأكثرية النيابية فإذا ألفوا حكومة على غرار حكومة دياب فسيكون مصيرها الفشل».

فشل المشروع

ويتابع: «أي حكومة بمواصفات المرحلة المحلية ومتطلبات الناس وما يقوم به المجتمع الدولي يجب أن تكون حكومة إصلاحات وتحضر للانتخابات»، متسائلًا: «هل هذا الفريق قادر على القيام بالإصلاحات نشك في ذلك، وهل هذا الفريق يرضى بتقصير ولاية المجلس النيابي نشك بذلك أيضًا، يجب ترك هذا الفريق يدبر أموره بنفسه؛ كونه يريد أن يدير الأمور بطريقته ونحن لن نكون غطاء لفريق أوصل الدولة إلى الانهيار، ويريد مواصلة إدارة الدولة بالنهج الفاشل السابق ذاته».

ويشدد جبور على أن «وضع حزب الله مأزوم؛ لأن هذا الفريق السياسي قاد لبنان من الضاحية الجنوبية، فالقرار يصدر من هناك، ومشروع حزب الله فشل ووصل إلى الحائط المسدود، فهنالك أزمة يجهل كيفية التعامل معها، كل هذا المشروع القائم على الحزب منذ العام 2005، الرافض للانصياع إلى مشروع الدولة في لبنان وصل إلى حائط مسدود، وبالتالي هو يعيش مجموعة أزمات تبدأ من حصار لبنان؛ بسبب دوره ولا تنتهي بأزمة عدم قدرته على قيام دولة في لبنان؛ بسبب مشروعه الذي هو أكبر من الدولة»، جازمًا بأن «مشروع حزب الله وصل إلى النهايات».

الجزار قصير

وفي سياق متصل، مَن هو محمد قصير الذي برز اسمه في صحيفة «فيلت» الألمانية في تقريرها، بأنه حلقة وصل في عمليات تسليم واستلام «نترات الأمونيوم»، هذا الرجل ظهر في بعض لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد، كما يُعرف عنه قربه من كبار ضباط جيش النظام، وهذا ما يؤكد أنه لاعب محوري لدى الحزب، حيث لعب محمد قصير دورًا محوريًا إبان الحرب في سوريا من خلال عمليات نقل الأسلحة بين لبنان وسوريا وإيران، حيث عمل على تهريب السلاح عبر المنافذ غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية، بحسب عدة تحقيقات. هو موضوع على لوائح الإرهاب الأمريكية منذ عامين وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. قصير المعروف حركيًا باسم «الحاج فادي»، أو «الحاج ماجد» (اسمان عسكريان وردا ضمن قائمة العقوبات الأمريكية)، ارتبط اسمه في التقارير الاستخباراتية الألمانية، حول عمله كوسيط في استلام شحنات من مادة «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار على 3 دفعات متفرقة، إحداها كانت قادمة جوًا من إيران عبر «ماهان إير».

تجارة المخدرات

وتؤكد التقارير أن جعفر قصير يقوم بنقل الأموال نقدًا من طهران إلى لبنان بطرق مختلفة، بسبب العقوبات المفروضة على إيران، والتي لا تمكن المصارف الإيرانية من تحويل الأموال المباشر إلى الخارج، بحسب موقع «ifmat». ووصف القيادي قصير بأنه رجل الفساد الأول في «حزب الله»؛ بسبب قيامه بالعديد من العمليات المالية المشبوهة، مستغلًا نفوذه في الدول الثلاث المرتبطة بالحزب.