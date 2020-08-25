شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون يرغبون في سياسة خارجية أكثر واقعية والان نبدء بالتفاصيل

قالت مجلة «ناشيونال انترست» الأمريكية إن الشعب الأمريكي بات أكثر ميلًا إلى ضرورة أن تتبع واشنطن سياسة خارجية أكثر واقعية، والحد من النشاط العسكري لبلادهم في الخارج وحروب واشنطن اللا نهائية.

وبحسب مقال لـ «ويليام روغر»، كانت الولايات المتحدة لاعبًا عسكريًا نشطًا حول العالم منذ نهاية الحرب الباردة، حيث خاضت حروبًا دموية ومكلفة في العراق وأفغانستان في الوقت الذي نفّذت فيه عمليات عسكرية مهمة في دول البلقان وليبيا وسوريا وغيرها من بؤر التوتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن انتخاب دونالد ترامب والتأييد الكبير الذي حصل عليه بيرني ساندرز وإليزابيث وارين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يشير إلى أن الأمريكيين أصبحوا منهكين من هذا العبء الثقيل، موضحًا أن العامل المشترك بين هؤلاء هو دعوتهم إلى تفكير جديد في دور أمريكا في العالم.

وتابع: كشف استطلاع جديد لـ «يو جوف»، بتكليف من معهد تشارلز كوك المزيد من الأدلة على أن الجمهور الأمريكي يدعم سياسة خارجية أكثر واقعية، ويريد من قائده أن يركز على الاحتياجات الداخلية الملحّة أكثر من الخارج.

ونوه إلى أن الاستطلاع الذي أجري في يوليو الماضي مع ألفي شخص كشف عن توحّد الأمريكيين في الرغبة في إنهاء الحروب اللا نهائية في الشرق الأوسط وتجنب التورط العسكري الأكبر في صراعات بالخارج.

وأردف يقول: اتفق 75 % من الأمريكيين مع عبارة «ينبغي أن تمنح الولايات المتحدة الأولوية للقضايا الداخلية على قضايا السياسة الخارجية»، بينما يريد 6 % فقط أن تمنح الولايات المتحدة الأولوية لقضايا السياسة الخارجية على القضايا الداخلية.

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وأضاف: عندما يتعلق الأمر بقضية المشاركة العسكرية الأمريكية في الصراعات حول العالم، اتجه الأمريكيون مرة أخرى لتفضيل المزيد من الحذر. ويعتقد النصف تقريبًا أن الولايات المتحدة ينبغي أن تكون أقل مشاركة عسكريًّا في الصراعات حول العالم بينما يريد 7 % المزيد من المشاركة العسكرية.

ولفت الكاتب إلى أن 74 % من الأمريكيين يدعمون إعادة القوات الأمريكية من العراق، بينما يعارض 11 % فقط هذه الخطوة. كما دعم 76 % من الأمريكيين الانسحاب العسكري من أفغانستان، بينما عارض الفكرة 10 % فقط.

وأضاف: الأمريكيون أكثر انقسامًا حول مستويات القوات الأمريكية في أوروبا. ويعتقد 6 % من الأمريكيين بأهمية خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، بينما يريد 40 % إبقاء مستويات القوات كما هي. بينما يريد 4 % فقط زيادة مستويات القوات الأمريكية.

وأردف: يرى 47 % من الأمريكيين حلف الناتو باعتباره أقل صلة بعالم اليوم مقارنة بما كان عليه منذ 70 عامًا، بينما يرى 29 % فقط أنه أكثر صلة. وهذا يعكس إدراكًا للتغييرات الهائلة التي حدثت منذ نهاية الحرب الباردة.

ومضى يقول: يعتقد أكثر من نصف الجمهور أن الصين تهديد عسكري على الولايات المتحدة، بينما يقول أقل من الربع إنها ليست كذلك. هذا ليس مفاجئًا نظرًا لأن الصين أقوى دولة في العالم بخلاف الولايات المتحدة، وهي أهم نسبيًّا من أي خصم آخر، لكن الأمريكيين لا يبدون متحمسين لخوض قتال عسكري مع الصين.