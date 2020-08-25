ألسنة اللهب تحاصر كاليفورنيا .. ماذا حدث؟

قالت الهيئة المعنية بمكافحة حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو 24 حريق غابات هائلا لا تزال مستعرة في أجزاء من الولاية يؤججها ارتفاع درجات الحرارة والصواعق المستمرة التي ضربت 100 منها الولاية يوم الجمعة.

وأودت الحرائق بحياة ستة أشخاص وأدت إلى إصابة 43 من أفراد فرق الإطفاء والمدنيين فضلا عن تدميرها نحو 700 مبنى منذ اندلعت عقب عاصفة رعدية شهدتها الولاية الأسبوع الماضي. وقالت الهيئة إن الحرائق أتت على حوالي مليون فدان.

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