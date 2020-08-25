رسميا.. الحزب الجمهوري يعلن ترشيح ترمب لولاية رئاسية ثانية

أعلن الحزب الجمهوري رسمياً، اليوم الاثنين، عن تسميته للرئيس دونالد ترمب مرشحاً لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوباً اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحاً لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين. وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أميركية دعمهم للرئيس واحداً تلو آخر، بدءا بولاية ألاباما بحسب التسلسل الأبجدي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصل ترمب إلى مركز المؤتمرات في شارلوت للمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري بعد دقائق من تسميته رسمياً مرشحاً لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الديمقراطي جو بايدن.

وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية، أبدى ترمب استياءه لعدم قيام شبكتي «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» بنقل وقائع التصويت مباشرة. وكتب: «تضليل إخباري... على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الأمر».

وفي وقت سابق، الاثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحاً للمنصب. وقال بنس في مداخلة مقتضبة: «تحتاج أميركا إلى أن يبقى دونالد ترمب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض». وأضاف: «سمعت الأسبوع الفائت أن الديمقراطية على المحك»، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديمقراطيون مراراً خلال مؤتمرهم. واستدرك: «لكننا نعلم جميعاً أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك