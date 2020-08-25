عاجل.. المشيشي يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي فجر اليوم الثلاثاء، تشكيلة حكومته، بعد شهر من المشاورات مع الأحزاب و الكتل البرلمانيّة.

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يأتي ذلك، عقب البت في الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارات الخارجية والدفاع والعدل التي شكّلت نقطة خلاف كبيرة خلال الآونة الأخيرة، لاسيما بين المشيشي و حركة ”النهضة“ الإسلاميّة.

وعرض المشيشي حصيلة مشاوراته التي أفضت إلى اقتراح تشكيلة تضم 23 وزيرا و التي شغل فيها مستقلون الوزارات الرئيسية، على غرار الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.

و حسم الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، أمر الحكومة التي تولى هشام المشيشي تشكيلها وعرضها على رئيس الجمهورية لاستكمال الاتفاق حول المرشحين للوزارات السيادية، قبل أن يعلن عن تركيبتها النهائية فجر اليوم.