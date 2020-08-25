شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه الشكر للقيادة السياسية لما قدمته من الدعم اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المستمر لمجلس النواب، قائلا: "الرئيس السيسى ما كان يترك مناسبة إلا ويوجه الشكر للمجلس، وكان هذا الشكر الداعم لهذا المجلس والداعم لاستمراره أيضا لأنه ثالث مجلس فى تاريخ الحياة البرلمانية يكمل الفصل التشريعى". Advertisements وتابع رئيس مجلس النواب، فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، قائلا: "كل الشكر للقيادة السياسية التى أدركت أهمية هذا المجلس وقدمت له الدعم اللازم".

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