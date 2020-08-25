شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف. ونص مشروع القانون على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية:

1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها، والإشراف على سير العمل بها.

2 - متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.

3 - متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية، وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة.

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4 - متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة.

5 - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

6 - موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها.

7 - الإشراف على اللجان النوعية، وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة.

8 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير عام الهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته.