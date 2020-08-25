شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة الرسوم المخصصة من مصروفات الطلاب لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنابغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة رقم 4 الفقرة الثالثة من القانون رقم 171 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، رسم مقداره 10 جنيهات تخصص من الرسوم والمصروفات الدراسية لصالح صندوق رعاية المتبكرين والنوابغ، وذلك اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020، حيث يستهدف هذا القانون دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين في مصر وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

وجاء نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة بالقانون المعدل كما يلى:

"يٌفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتباراً من العام الجامعي 2020-2021، ويحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسوم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكترونى".