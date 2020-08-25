شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حزب النور: كل الأحزاب مارست دورها بحيادية وعبرت عن آرائها بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "فى ختام دور الانعقاد الخامس أشكر كل من ساهم وتعاون فى خروج هذه الدورة البرلمانية بهذه الإنجازات والأرقام"، وتابع: "المجلس تحمل الكثير وبذل جهدا ضخما وبذل معاناة شعبية من أجل مصلحة هذا الوطن، وستكون فى خزانة الحسنات يوم القيامة".

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كما وجه خير الله الشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلا: "لم أجد أحد يعاملنا بجدية وإنصاف فى ذات الوقت مثل الدكتور على عبد العال، اختلفنا كثيرا معه وحدث بيننا كل ما يحدث داخل قاعات البرلمان وتعلمنا منه الإنصاف والفنية وعدم إهدار الحقوق، وحزب النور وكل الأحزاب مارست دورها بمنتهى الحيادية وقالت كل ما أرادت أن تقوله داخل هذه القاعة".