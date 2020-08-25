شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه الشكر للجميع فى ختام دور الانعقاد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى ختام دور الانعقاد الخامس الشكر للمجلس، الشكر لكل من النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، وكيلى المجلس لدورهما المقدر والمنتج في الاضطلاع بمهام وكالة المجلس وتعاونهما المثمر معى في مكتب المجلس، وفى إدارة الجلسات والإشراف على اللجان النوعية.

كما تقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، الذين أدوا واجبهم الوطني، فكانوا خير عون، وأثرت آراؤهم اللجنة العامة وقاعة المجلس.

وأضاف عبد العال كما أحمل كل التقدير والإعزاز لنائبات البرلمان اللاتى استطعن أن يكن نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية، بمشاركتهن الفعالة في أنشطة المجلس جميعها.

كما وجه التحية لنواب المجلس من الشباب، قادة الغد وأمل المستقبل.

قال: باسمى وباسمكم جميعاً أوجه خالص شكرى وتقديرى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته للتعاون البناء مع مجلس النواب حيث كانوا على قدر المسئولية التي أوكلت إليهم، ومحل الثقة التي أولاهم إياها مجلسنا الموقر، لذلك كان الحصاد مثمراً وفيراً

وتابع أتقدم بخالص الشكر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الذي تولى مهامه في ظروف دقيقة فكان صاحب الدور البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة.

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وقال عبد العال لا يجب أن ننسى، في اللحظات الصعبة التي ولد فيها هذا المجلس، المجهود الجبار الذي بذله كثير من المخلصين في تكوين أول تحالف وائتلاف برلماني، وهنا لابد من استذكار الدور المخلص والبناء لابن مصر البار اللواء سامح سيف اليزل طيب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة.

وأضاف عبد العال كما لا يفوتني أن أتوجه بالتحية للحاضر الغائب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي بدأ معنا لحظات البناء التشريعي في مراحله الأولى، وأتوجه بجزيل الشكرلرئيس مجلس الدولة ومستشاري وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، على عظيم مجهوداتهم وملاحظاتهم في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

كما تقدم بالشكر لأجهزة الإعلام والإعلاميين في الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة وصادقة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه.

وتايع أتوجه أيضاً بخالص شكرى وتقديرى المستشار محمود فوزي، والمستشار أحمد المهدي ولأعضاء الأمانة العامة، جنود كتيبة العمل البرلماني لما قدموه من بذل وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية، على نحو جمع بين المستوى الرفيع من الكفاية والإتقان، والسرعة والإنجاز، وأخص بالشكر القطاع الطبي بمجلس النواب الذين تفانوا في العمل في أصعب الظروف، فكانوا خير عون للنواب ولغيرهم في أصعب وأشد لحظات المرض.

وقال: أقدم خالص شكرى وشكر المجلس لضباط وأفراد شرطة المجلس، الذين أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان، فجلعوا مقر المجلس ساحة آمنة هادئة، وكان إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم محل التقدير والثناء.

وأخيراً أقدم شكري وتقديري العميق لجميع النواب أغلبية ومعارضة، أحزاباً ومستقلين، على تحملهم المسئولية تجاه وطنهم، وعلى ما قضيناه من عمل مشترك تحت قبة هذا المجلس العريق.